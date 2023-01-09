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Боец UFC Алексеева: жена Даны Уайта неправа. Это она спровоцировала конфликт

Боец UFC Алексеева: жена Даны Уайта неправа. Это она спровоцировала конфликт
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Российский боец смешанного стиля Ирина Алексеева, в конце лета подписавшая контракт с UFC, прокомментировала скандальный инцидент, произошедший с главой организации Даной Уайтом.

Напомним, в начале января стало известно, что президент UFC устроил потасовку на новогодней вечеринке в ночном клубе с собственной женой, закончившуюся лишь после вмешательства окружающих.

«Я считаю, что его жена совершенно не права, ударив публичного человека в общественном месте. Это неправильно, она спровоцировала этот конфликт. Со стороны Даны было ошибкой, что он не сдержался и тоже её ударил, но, учитывая его комментарий, не вижу смысла его осуждать. Он и сам понял свою ошибку. Я бы на его месте поступила точно так же. Он не какой-то там левый дяденька, чтобы его вот так прилюдно бить, и неважно, семья вы или нет», – приводит слова Алексеевой издание MMA.Metaratings.ru.

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