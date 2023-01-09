Бенеил Дариуш рассказал о несостоявшемся бое с Чарльзом Оливейрой
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Четвёртый номер рейтинга лёгкого веса (до 70 кг) UFC американец Бенеил Дариуш сообщил о несостоявшихся переговорах с экс-чемпионом дивизиона бразильцем Чарльзом Оливейрой, поединок с которым намечался на конец зимы.
«Я встречался с Даной [Уайтом], он классный. Это была моя первая встреча с ним один на один за те девять лет, что я провёл в UFC. С ним легко найти контакт. В UFC хотели моего боя с Чарльзом Оливейрой, на что я ответил: «Отлично, погнали».
Я сказал, что февраль и март идеально мне подойдут. Я успел бы подготовиться к этому времени, однако так и не получил обратной связи. Насколько я понимаю, другая сторона не захотела делать шаг вперёд», – сказал боец в интервью Submission Radio.
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