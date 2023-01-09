Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Бенеил Дариуш рассказал о несостоявшемся бое с Чарльзом Оливейрой

Бенеил Дариуш рассказал о несостоявшемся бое с Чарльзом Оливейрой
Комментарии

Четвёртый номер рейтинга лёгкого веса (до 70 кг) UFC американец Бенеил Дариуш сообщил о несостоявшихся переговорах с экс-чемпионом дивизиона бразильцем Чарльзом Оливейрой, поединок с которым намечался на конец зимы.

«Я встречался с Даной [Уайтом], он классный. Это была моя первая встреча с ним один на один за те девять лет, что я провёл в UFC. С ним легко найти контакт. В UFC хотели моего боя с Чарльзом Оливейрой, на что я ответил: «Отлично, погнали».

Я сказал, что февраль и март идеально мне подойдут. Я успел бы подготовиться к этому времени, однако так и не получил обратной связи. Насколько я понимаю, другая сторона не захотела делать шаг вперёд», – сказал боец в интервью Submission Radio.

Новость по теме
Оливейра сообщил, что отказался от выступления на UFC 283

7 мощных фактов о Чарльзе Оливейре

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023