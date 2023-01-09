IBF разрешила Александру Усику не проводить обязательную защиту

Международная боксёрская федерация (IBF) предоставила чемпиону в супертяжёлом весе украинцу Александру Усику, также удерживающему титулы WBA Super и WBO, возможность не проводить обязательную защиту против хорвата Филиппа Хрговича (15-0, 12 KO), сообщает издание BoxingScene.
Причиной такого решения стала система ротации, разработанная всеми боксёрскими организациями, согласно которой следующим претендентом на бой с Усиком должен стать боец с наивысшим рейтингом Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) – это британец Даниэль Дюбуа (19-1, 18 KO).
Напомним, о санкционировании боя Усика и Хрговича стало известно в середине ноября, после чего команда украинца заявила, что попытается добиться отсрочки в случае организации боя с чемпионом WBC британцем Тайсоном Фьюри.
- 9 января 2023
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