Узбекский чемпион мира Ахмадалиев проведёт обязательную защиту в апреле

Чемпион мира по версиям WBA и IBF во втором легчайшем весе (до 55,3 кг) узбек Муроджон Ахмадалиев (11-0, 8 KO) вернётся на ринг в апреле, сообщает издание The Ring.

Поединок состоится в США и станет частью боксёрского вечера от промоушена Matchroom. Соперником Ахмадалиева станет обязательный претендент на титул IBF филиппинец Марлон Тапалес (36-3, 19 KO).

Муроджону Ахмадалиеву 28 лет. Боец дебютировал на профессиональном ринге в марте 2018 года и уже в январе 2020-го сразился за мировые титулы, одолев раздельным судейским решением американца Дэниела Романа (29-4-1, 10 KO), после чего провёл три защиты.

Марлону Тапалесу 30 лет. Боец дебютировал на профессиональном ринге в июле 2008 года и в июле 2016-го стал чемпионом WBO в легчайшем весе (до 53,5 кг). В декабре 2019 года Тапалес сразился за временный титул IBF в дивизионе выше, однако проиграл техническим нокаутом.