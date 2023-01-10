Дмитрий Бивол стал претендентом в номинации «Апсет года» журнала The Ring

Чемпион WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Дмитрий Бивол стал одним из претендентов в номинации «Апсет года» по версии авторитетного издания The Ring. Ниже проведён полный список.
Марк Магсайо (24-1, 16 KO), 27 лет, Филиппины. В январе минувшего года малоизвестный боец победил раздельным судейским решением чемпиона WBC в полулёгком весе (до 57,2 кг) американца Гэри Расселла-младшего, удерживавшего титул в течение семи лет.
Дмитрий Бивол (21-0, 11 KO), 32 года, Россия. В мае уроженец Токмака нанёс второе поражение в карьере главной звезде современного профессионального бокса мексиканцу Саулю Альваресу.
Эктор Луис Гарсия (16-1, 10 KO), 31 год, Доминиканская Республика. Гарсия, на минувших выходных уступивший звёздному Джервонте Дэвису, начал 2022 год с большой победы – в августе он разгромил раскрученного американского проспекта Криса Колберта, завоевав титул WBA во втором полулёгком весе (до 59 кг).
Джей Опетайя (22-0, 17 KO), 27 лет, Австралия. В июле уроженец Сиднея стал первым после Александра Усика бойцом, одолевшим лидера первого тяжёлого веса (до 90,7 кг) последних лет латвийца Майриса Бриедиса.
Родился в Кыргызстане, начинал с ушу. Главное о Дмитрии Биволе
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