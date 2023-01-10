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Фьюри хочет провести три боя за год. Он не дрался так часто с 2018-го

Фьюри хочет провести три боя за год. Он не дрался так часто с 2018-го
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Фрэнк Уоррен, промоутер чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе британца Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 KO), сообщил, что боксёр намеревается провести в 2023 году сразу три поединка.

В последнем бою Фьюри проводил третью защиту титула с 38-летним соотечественником Дереком Чисорой. Поединок был завершён в 10-м раунде — рефери остановил бой, присудив победу Фьюри техническим нокаутом. Этот бой стал уже третьим очным противостоянием для Фьюри и Чисоры — в июле 2011 года Фьюри нанёс Чисоре первое поражение в карьере, а спустя три года, в ноябре 2014-го, победил остановкой в 10-м раунде. Усик в последнем бою одолел британца Энтони Джошуа.

Ранее легендарный боксёр Эвандер Холифилд высказался о возможном поединке за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе между Фьюри и украинцем Александром Усиком.

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