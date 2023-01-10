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Бетербиев: никогда не думаю про нокаут — только про хороший бокс

Бетербиев: никогда не думаю про нокаут — только про хороший бокс
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Чемпион мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг), россиянин Артур Бетербиев рассказал, что не думает о нокауте во время боёв.

«Я не зацикливаюсь на том, в каком месте будет проходить мой бой. Я не такой человек. Лондон, Нью-Йорк, Москва — это всё неважно. Я больше сосредоточен на сопернике.

Никогда не думаю о нокауте. Думаю только о том, чтобы быть хорошим боксёром, показывать хороший бокс. Бокс — это моя работа. Если кому-то нравится, как я делаю свою работу, то я счастлив вдвойне», — приводит слова Бетербиева BoxingScene.

Напомним, в ночь с 18 на 19 июня мск Бетербиев одолел в объединительном поединке американца Джо Смита-младшего. На кону стояли три чемпионских пояса в полутяжёлом весе: титулы WBC и IBF, принадлежащие Бетербиеву, и пояс WBO Смита.

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