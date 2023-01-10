Источник: семья Жозе Альдо незаконно получала пособие от правительства Бразилии

Экс-чемпион UFC Жозе Альдо и его жена Вивиан Перейра Оливейра получили от правительства Бразилии средства на борьбу с пандемией. В частности, имя жены бойца ММА было обнаружено на сайте государственного финансирования как получившее выплату от правительства. Об этом сообщает издание Extra.
Эти выплаты предназначались для беднейших семей Бразилии в период разгара пандемии COVID-19. Кроме того, Оливейра, как сообщается, не была зарегистрирована в бразильской платформе социальных программ. Таким образом, она не имеет права на получение этих денег.
«Только потому, что мы поселили Болсонаро в нашем доме, леваки теперь подглядывают за нашей жизнью. Я никогда не получала и не регистрировалась для получения экстренной помощи», — написала Оливейра в социальных сетях.
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