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Хамзат Чимаев может провести следующий поединок в Австралии

Хамзат Чимаев может провести следующий поединок в Австралии
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Известный шведский боец UFC чеченского происхождения Хамзат Чимаев рассказал о том, что его следующий поединок может состояться в Австралии.

«Я хочу драться, но пока не знаю, где это произойдёт. Сначала мне говорили о Лондоне, потом о Лас-Вегасе, о Бразилии. На данный момент ведутся разговоры об Австралии. Не знаю точно, какая страна будет следующей», — сказал Чимаев на своем YouTube-канале.

Напомним, в последнем бою Чимаев встречался с представителем США Кевином Холландом и добыл победу удушающим приёмом уже в первом раунде. Изначально швед чеченского происхождения должен был выйти в октагон с Нейтом Диазом, но, так как не смог уложиться в лимит полусредней весовой категории (77,1 кг), основной кард турнира претерпел изменения. Всего в ММА Чимаев провёл 12 боёв, в каждом из которых он одерживал победы. Следующий соперник Хамзата пока неизвестен.

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