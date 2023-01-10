Популярный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал в своём телеграм-канале новый пост, в котором показал видео своей тренировки с шейхом.

Александр Емельяненко провёл тренировку с шейхом:

В последнем поединке, который состоялся 16 декабря, Александр встречался с бойцом поп-ММА Святославом Коваленко. Противостояние проходило в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» и продлилось все три раунда. Победу раздельным решением судей одержал Коваленко. До этого Емельяненко проиграл Вячеславу Дацику. Тогда он уступил уже на 12-й секунде первого раунда, оказавшись в нокауте.