Боец UFC дал Александру Волкановски совет, как победить Ислама Махачева

Американский боец смешанного стиля Дэн Идж высказался по поводу предстоящего титульного поединка UFC в лёгком весе между Александром Волкановски и Исламом Махачевым.
«Это будет тяжёлый бой для Волкановски. Он должен быть хитрым: смешивать стили, искать нужные точки и не вступать в зарубу. Это единственный способ победить Махачева, если только не поймать его удачным ударом. А это очень трудно сделать в поединке с таким соперником», — приводит слова Иджа Sportskeeda.
Напомним, поединок Махачева и Волкановски состоится 11 февраля в Перте (Австралия) и возглавит турнир UFC 284. Это выступление станет для 31-летнего Махачева дебютной защитой титула, завоёванного в октябре на турнире UFC 280. Волкановски, в сентябре отметивший своё 34-летие, во второй раз выступит в рамках лёгкого дивизиона UFC.
Тайсумов имитирует Махачева в лагере Волкановски:
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