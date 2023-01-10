Боец UFC дал Александру Волкановски совет, как победить Ислама Махачева

Американский боец смешанного стиля Дэн Идж высказался по поводу предстоящего титульного поединка UFC в лёгком весе между Александром Волкановски и Исламом Махачевым.

«Это будет тяжёлый бой для Волкановски. Он должен быть хитрым: смешивать стили, искать нужные точки и не вступать в зарубу. Это единственный способ победить Махачева, если только не поймать его удачным ударом. А это очень трудно сделать в поединке с таким соперником», — приводит слова Иджа Sportskeeda.

Напомним, поединок Махачева и Волкановски состоится 11 февраля в Перте (Австралия) и возглавит турнир UFC 284. Это выступление станет для 31-летнего Махачева дебютной защитой титула, завоёванного в октябре на турнире UFC 280. Волкановски, в сентябре отметивший своё 34-летие, во второй раз выступит в рамках лёгкого дивизиона UFC.

Тайсумов имитирует Махачева в лагере Волкановски: