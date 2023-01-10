Александр Емельяненко провёл тренировку с бразильским бойцом Кристофером Сильвой

Популярный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко разместил в социальных сетях новое видео, на котором показал свою тренировку с бразильским бойцом Кристофером Сильвой.
«Мой бразильский друг Кристофер Сильва в отличной форме и рвётся в бой! Лично проверил его форму в тренировочном процессе! Обязательно буду у него в секундантах, так что ждём контракты», — написал Емельяненко.
Емельяненко провел тренировку с бразильцем Кристофером Сильвой:
В последнем поединке, который состоялся 16 декабря, Александр встречался с бойцом поп-ММА Святославом Коваленко. Противостояние проходило в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» и продлилось все три раунда. Победу раздельным решением судей одержал Коваленко. До этого Емельяненко проиграл Вячеславу Дацику. Тогда он уступил уже на 12-й секунде первого раунда, оказавшись в нокауте.
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