Александр Емельяненко провёл тренировку с бразильским бойцом Кристофером Сильвой

Популярный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко разместил в социальных сетях новое видео, на котором показал свою тренировку с бразильским бойцом Кристофером Сильвой.

«Мой бразильский друг Кристофер Сильва в отличной форме и рвётся в бой! Лично проверил его форму в тренировочном процессе! Обязательно буду у него в секундантах, так что ждём контракты», — написал Емельяненко.

Емельяненко провел тренировку с бразильцем Кристофером Сильвой:

В последнем поединке, который состоялся 16 декабря, Александр встречался с бойцом поп-ММА Святославом Коваленко. Противостояние проходило в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» и продлилось все три раунда. Победу раздельным решением судей одержал Коваленко. До этого Емельяненко проиграл Вячеславу Дацику. Тогда он уступил уже на 12-й секунде первого раунда, оказавшись в нокауте.