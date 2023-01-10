Энтони Джошуа определился со сроками возвращения на ринг
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Американский боксёр Энтони Джошуа определился с новым тренером и будет тренироваться в США в преддверии своего возвращения, сообщил Эдди Хирн. По его словам, Эй Джей вылетит для начала сборов на следующей неделе, а дата его следующего боя намечена на 1 апреля в Лондоне.
Напомним, Энтони Джошуа свой последний бой провёл в августе с украинским боксёром Александром Усиком и потерпел поражение раздельным решением судей.
Всего на счету британца 24 победы в профессиональной карьере, 22 из которых нокаутом, и три поражения.
Ранее Хирн поделился воспоминаниями о первом поединке Джошуа с украинцем Александром Усиком, который состоялся в сентябре 2021 года.
Энтони Джошуа повторил фирменное движение Криштиану Роналду:
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