Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Появился новый кадр из фильма с Магрегором и Джейком Джилленхолом «Дом у дороги». Фото

Появился новый кадр из фильма с Магрегором и Джейком Джилленхолом «Дом у дороги». Фото
Комментарии

Издание Screen Off Script поделилось новым кадром из фильма Road House («Дом у дороги» – альтернативное название – «Придорожная закусочная»), роль в котором сыграл бывший ирландский чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор. Вместе с ним в картине снялся знаменитый голливудский актёр Джейк Джилленхол.

Фото: https://twitter.com/ScreenOffScript

Новый фильм с Макгрегором является ремейком картины конца 1980-х «Дом у дороги», главную роль в которой сыграл Патрик Суэйзи.

Напомним, в середине декабря 2022 года стало известно, что Макгрегор выбыл из обновлённого рейтинга UFC. До этого в промоушене Даны Уайта он занимал 14-е место в весе до 155 фунтов, но в последнем обновлении ирландца нет.

5 самых жёстких потасовок в истории ММА:

Мир ждёт схватку двух россиян и величия Махачева. Самые желанные события 2023 года Мир ждёт схватку двух россиян и величия Махачева. Самые желанные события 2023 года
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023