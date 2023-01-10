Появился новый кадр из фильма с Магрегором и Джейком Джилленхолом «Дом у дороги». Фото

Издание Screen Off Script поделилось новым кадром из фильма Road House («Дом у дороги» – альтернативное название – «Придорожная закусочная»), роль в котором сыграл бывший ирландский чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор. Вместе с ним в картине снялся знаменитый голливудский актёр Джейк Джилленхол.

Фото: https://twitter.com/ScreenOffScript

Новый фильм с Макгрегором является ремейком картины конца 1980-х «Дом у дороги», главную роль в которой сыграл Патрик Суэйзи.



Напомним, в середине декабря 2022 года стало известно, что Макгрегор выбыл из обновлённого рейтинга UFC. До этого в промоушене Даны Уайта он занимал 14-е место в весе до 155 фунтов, но в последнем обновлении ирландца нет.

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