Бивол стал первым россиянином, получившим награду «Боксёр года» от BWAA

Россиянин Дмитрий Бивол получил награду «Боксёр года» за 2022 год по результатам голосования, объявленным в понедельник Ассоциацией боксёрских писателей Америки (журналистов, пишущих о боксе. — Прим. «Чемпионата»). Он стал первым россиянином, которому удалось завоевать эту награду за 84-летнюю историю её существования.

«Это большая честь. Я так счастлив. Мне приятно слышать об истории. Когда был ребёнком, смотрел, кто был предыдущими лауреатами премии, и теперь я — один из них. Я навсегда оставил свой след в истории бокса. Очень горжусь этим и очень горжусь своей командой. У меня лучшая команда в боксе: мой менеджер [Вадим Корнилов] и мой тренер [Геннадий Машьянов].

Я не ожидал этого, но после победы над Рамиресом подумал, что у меня был отличный год. Верил в свои силы и много работал. Могу поставить точку в этом году, зная, что проделал хорошую работу. Спасибо моей команде и людям, которые меня поддерживали», — сказал Бивол.

Дмитрий Бивол: работу мы сделали. Пояс с нами: