О`Мэлли посоветовал Стерлингу брать пример с Махачева

Американский боец смешанных единоборств, первый номер рейтинг UFC в легчайшем весе Шон О’Мэлли поделился мнением по поводу американского бойца Алджамейна Стерлинга, сравнив его с россиянином Исламом Махачевым.

«Махачев дрался в тот же день, 22 октября, что и Алджамейн. Он боролся за титул. Оба парня победили в один день. Ислам подерётся уже в феврале, а Стерлинг до сих пор не подписал контракт на бой с Генри Сехудо», — приводит слова О'Мэлли Middle Easy.

Напомним, в последнем бою Алджамейн встречался с соотечественником, Ти Джеем Диллашоу. Их бой был соглавным на турнире по смешанным единоборствам UFC 280, который проходил в ночь с 22 на 23 октября мск в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты). Стерлинг одержал победу техническим нокаутом во втором раунде, защитив титул чемпиона промоушена в легчайшем весе. В ММА он провёл 25 боёв, в которых одержал 22 победы и потерпел три поражения.

Стерлинг поблагодарил UFC и подколол Петра Яна: