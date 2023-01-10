Женское законодательное собрание Калифорнии призывает снять Дану Уайта с должности в UFC

Законодательная женская фракция Калифорнии в понедельник призвала снять Дану Уайта с поста президента UFC в открытом письме, адресованном главе материнской компании промоушена.

Письмо, направленное генеральному директору Endeavor Ари Эмануэлю, появилось после того, как на прошлой неделе было опубликовано видео, на котором Уайт ударил свою жену Анну в ночном клубе в Мексике в канун Нового года.

Политическая женская правозащитная группа, в которую, согласно её веб-сайту, входят 18 сенаторов штата и 33 члена Ассамблеи, разместила копию письма в Интернете. В письме Эмануэля просят «немедленно отстранить мистера Уайта от должности президента UFC».

Endeavor и ESPN, вещательный партнёр UFC, отказались от комментариев по этому вопросу.

7 косяков великого и ужасного Даны Уайта: