Чемпионка UFC Валентина Шевченко назвала двух желаемых соперниц

Чемпионка UFC в женском наилегчайшем весе (до 57 кг) Валентина Шевченко рассказала, что в следующих поединках хотела бы сразиться с китаянкой Вэйли Чжан либо с представительницей Бразилии Амандой Нуньес, которая владеет поясами в легчайшей и полулёгкой весовых категориях промоушена.



«После перерыва я хотела бы ещё раз защитить свой пояс. Но да, я определённо готова к Аманде и Вэйли. Вэйли очень хорошо провела свой последний бой. Она стала сильнее, и очень интересно наблюдать за её выступлениями. Без сомнения, я готова драться с любой из этих девушек», — приводит слова Шевченко пресс-служба UFC.



В последнем поединке Валентина победила бразильянку Тайлу Сантос.

Уличная тренировка Вали Шевченко с видом на Бишкек: