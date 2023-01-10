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Чемпионка UFC Валентина Шевченко назвала двух желаемых соперниц

Чемпионка UFC Валентина Шевченко назвала двух желаемых соперниц
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Чемпионка UFC в женском наилегчайшем весе (до 57 кг) Валентина Шевченко рассказала, что в следующих поединках хотела бы сразиться с китаянкой Вэйли Чжан либо с представительницей Бразилии Амандой Нуньес, которая владеет поясами в легчайшей и полулёгкой весовых категориях промоушена.

«После перерыва я хотела бы ещё раз защитить свой пояс. Но да, я определённо готова к Аманде и Вэйли. Вэйли очень хорошо провела свой последний бой. Она стала сильнее, и очень интересно наблюдать за её выступлениями. Без сомнения, я готова драться с любой из этих девушек», — приводит слова Шевченко пресс-служба UFC.

В последнем поединке Валентина победила бразильянку Тайлу Сантос.

Уличная тренировка Вали Шевченко с видом на Бишкек:

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