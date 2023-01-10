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Мухаммад Мокаев поддержал идею провести Гран-при между лигами

Мухаммад Мокаев поддержал идею провести Гран-при между лигами
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22-летний непобеждённый британский боец дагестанского происхождения Мухаммад Мокаев поделился мнением об идее провести Гран-при между сильнейшими промоушенами мира.

«Только представьте, каким был бы Гран-при, если бы в нём участвовали UFC, Bellator, PFL, BRAVE CF и ACA», — написал Мокаев на своей странице в социальных сетях.

Напомним, 31 декабря в Японии промоушен Bellator провёл совместный турнир с японской лигой Rizin. Капитаном команды Bellator был экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов. На соревнованиях прошло пять поединков, и все пять завершились победами бойцов Bellator.

Мухаммад Мокаев провёл восемь поединков в профессиональных смешанных единоборствах и одержал в них восемь побед. В последнем бою Мокаев выиграл болевым приёмом у канадского бойца Малкольма Гордона.

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