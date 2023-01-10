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Легковес UFC Терренс Маккинни вызвал на бой Пэдди Пимблетта

Легковес UFC Терренс Маккинни вызвал на бой Пэдди Пимблетта
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Американский боец смешанных единоборств Терренс Маккинни вызвал на бой британца Пэдди Пимблетта.

«Да, на меня произвело впечатление то, как Пимблетт блокировал удары Джареда Гордона подбородком. То, что он выиграл — сумасшествие. Он, возможно, много времени проводил с Шоном О’Мэлли и до сих пор думает, что непобедим. Я делаю ему одолжение, я готов сбросить вес, и это его лучший шанс победить. Это будет в марте, и, если я не получу Пэдди, мне нужен рейтинговый соперник в апреле.

Уверен, я буду доминировать. Я вижу, как избиваю его и многие люди выглядят грустными. UFC, Дана Уайт — они будут грустить, а я получу чек побольше», — сказал Маккинни на шоу The MMA Hour.

Свой следующий бой Маккинни проведёт в конце января на турнире UFC 283 с Исмаэлем Бонфимом.

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