Легковес UFC Терренс Маккинни вызвал на бой Пэдди Пимблетта

Американский боец смешанных единоборств Терренс Маккинни вызвал на бой британца Пэдди Пимблетта.



«Да, на меня произвело впечатление то, как Пимблетт блокировал удары Джареда Гордона подбородком. То, что он выиграл — сумасшествие. Он, возможно, много времени проводил с Шоном О’Мэлли и до сих пор думает, что непобедим. Я делаю ему одолжение, я готов сбросить вес, и это его лучший шанс победить. Это будет в марте, и, если я не получу Пэдди, мне нужен рейтинговый соперник в апреле.



Уверен, я буду доминировать. Я вижу, как избиваю его и многие люди выглядят грустными. UFC, Дана Уайт — они будут грустить, а я получу чек побольше», — сказал Маккинни на шоу The MMA Hour.



Свой следующий бой Маккинни проведёт в конце января на турнире UFC 283 с Исмаэлем Бонфимом.