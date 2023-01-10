«Король наилегчайшего дивизиона». Мокаев поделился фотографией с Хасбиком

Британский боец дагестанского происхождения Мухаммад Мокаев, выступающий в наилегчайшем весе UFC, опубликовал на своей странице в социальных сетях новое фото с популярным блогером Хасбуллой Магомедовым, более известным как Хасбик.
«Король наилегчайшего дивизиона», — подписал Мокаев фотографию и указал геолокацию Бахрейна.
Мухаммад Мокаев с Хасбиком
На счету Мухаммада Мокаева девять поединков в профессиональных смешанных единоборствах, он одержал в них девять побед. В последнем бою Мокаев выиграл болевым приёмом у канадского бойца Малкольма Гордона.
На данный момент Мокаев восстанавливается от травмы. Боец перенёс операцию, но заявил, что будет готов подраться на турнире UFC в Великобритании.
В прошлом году Хасбик подписал контракт с UFC и участвует в медийном развитии промоушена.
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