Биспинг: Хабиб прославил Дагестан на весь мир

Бывший чемпион UFC Майкл Биспинг отреагировал на новость о том, что другой экс-обладатель чемпионского пояса в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов принял решение окончательно уйти из индустрии ММА.



«То, как Хабиб Нурмагомедов расправлялся со своими соперниками, такими как Порье и Гэтжи, было невероятно. Сокрушительная сила, техника, уверенность в себе. Хабиб излучал эту уверенность, он прославил Дагестан на весь мир, и сейчас у нас есть немало бойцов оттуда в лучших лигах мира», — высказался Биспинг на своём YouTube-канале.



Хабиб Нурмагомедов провёл в профессиональных смешанных единоборствах 29 поединков и одержал 29 побед. В октябре 2020 года российский боец принял решение завершить карьеру. После этого он занимался развитием промоушена Eagle FC и тренировал бойцов в UFC, Bellator и других лигах.