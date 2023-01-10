Порье поделился прогнозом на возможный бой Макгрегора с Чендлером
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Американский боец смешанных единоборств Дастин Порье, выступающий в лёгком весе UFC, поделился прогнозом на возможный поединок Конора Макгрегора с Майклом Чендлером.
«Я ставлю на Конора. По Чендлеру довольно легко попасть, а Конор хорошо использует тайминг. При этом он выше, а Чендлер со временем сбавляет темп. Если будет бороться, чтобы избежать ударов Макгрегора, то начнёт уставать и выдохнется, тогда его можно будет легко достать. Я бы поставил свои деньги на победу Макгрегора», — рассказал Порье в интервью каналу Bloody Elbow.
Оба бойца в своих последних боях проиграли Дастину Порье. Макгрегор уступил американцу техническим нокаутом в июле 2021 года. У Чендлера Порье выиграл удушающим приёмом в ноябре прошлого года.
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