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Бивол: у меня достаточно мотивации, чтобы подраться во втором среднем весе с Канело

Бивол: у меня достаточно мотивации, чтобы подраться во втором среднем весе с Канело
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Российский непобеждённый боксёр, действующий чемпион мира по версии WBA Super в полутяжёлом весе Дмитрий Бивол высказался о возможном бое-реванше с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом, который является абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе.

«Конечно, у меня достаточно мотивации, чтобы сбросить вес до 76 килограммов. Но мне нужно побольше подумать об этом. Я уже много лет не выступал в таком весе, не сбрасывал до второго среднего. Но если такой бой будем возможен, то давайте сделаем это, я буду готов», — приводит слова Бивола BoxingScene.

Бивол провёл свой последний поединок с Хильберто Рамиресом в ноябре прошлого года и одержал победу единогласным решением судей.

Всего на счету Дмитрия Бивола 21 бой на профессиональном ринге и одержал победы во всех.

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