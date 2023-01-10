Бивол: у меня достаточно мотивации, чтобы подраться во втором среднем весе с Канело

Российский непобеждённый боксёр, действующий чемпион мира по версии WBA Super в полутяжёлом весе Дмитрий Бивол высказался о возможном бое-реванше с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом, который является абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе.
«Конечно, у меня достаточно мотивации, чтобы сбросить вес до 76 килограммов. Но мне нужно побольше подумать об этом. Я уже много лет не выступал в таком весе, не сбрасывал до второго среднего. Но если такой бой будем возможен, то давайте сделаем это, я буду готов», — приводит слова Бивола BoxingScene.
Бивол провёл свой последний поединок с Хильберто Рамиресом в ноябре прошлого года и одержал победу единогласным решением судей.
Всего на счету Дмитрия Бивола 21 бой на профессиональном ринге и одержал победы во всех.
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