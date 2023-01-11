«Как можно бить жену? Это же родной человек!» Василевский — про скандал с Даной Уайтом

Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Василевский прокомментировал скандальный инцидент с президентом UFC Даной Уайтом.
На праздновании Нового года Дана Уайт вступил в конфликт со своей женой, и они обменялись пощёчинами. Дальнейшему развитию конфликта помешали их друзья. Позже Уайт взял вину на себя.
«Неважно, кто это был, Дана Уайт или ещё кто-то. Тут ситуация другая — как ты можешь бить свою жену? Девушки сами по себе эмоциональнее. Ну, вдруг что-то случилось в голове у неё, и она тебя ударила. Это не повод давать сдачи, показывать свою силу.
Когда бойцы говорят, что бить в ответ женщину можно, это говорит только об их недалёкости. Ведь не думаю, что у Даны от такого удара жены голова отлетела. Это же твоя жена, как можно её бить — родной человек», — сказал Василевский в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.
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