Чейл Соннен отреагировал на новость о том, что Хабиб окончательно ушёл из ММА

Бывший боец UFC, ныне известный эксперт Чейл Соннен отреагировал на новость о том, что бывший чемпион промоушена в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов принял решение окончательно уйти из индустрии ММА.



«Я не думаю, что Хабиб — всё. Возможно, это кликбейт или какие-то трудности перевода на английский язык. Хабиб просто должен был вернуться к себе в Дагестан, чтобы провести немного времени с семьёй. Сам Хабиб ведь так ничего и не сказал, поэтому сразу раздули из этого большую новость.



Но если он действительно это сказал, то не сомневаюсь в том, что обязательно это сделает. Никто в спорте и лишь некоторые мужчины во всём мире держат своё слово так же, как Хабиб», — сказал Соннен в видео на своём YouTube-канале.