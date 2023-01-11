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Чейл Соннен отреагировал на новость о том, что Хабиб окончательно ушёл из ММА

Чейл Соннен отреагировал на новость о том, что Хабиб окончательно ушёл из ММА
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Бывший боец UFC, ныне известный эксперт Чейл Соннен отреагировал на новость о том, что бывший чемпион промоушена в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов принял решение окончательно уйти из индустрии ММА.

«Я не думаю, что Хабиб — всё. Возможно, это кликбейт или какие-то трудности перевода на английский язык. Хабиб просто должен был вернуться к себе в Дагестан, чтобы провести немного времени с семьёй. Сам Хабиб ведь так ничего и не сказал, поэтому сразу раздули из этого большую новость.

Но если он действительно это сказал, то не сомневаюсь в том, что обязательно это сделает. Никто в спорте и лишь некоторые мужчины во всём мире держат своё слово так же, как Хабиб», — сказал Соннен в видео на своём YouTube-канале.

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