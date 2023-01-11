Чарльз Оливейра рассказал, когда хотел бы провести реванш с Махачевым

Бразильский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в лёгком весе Чарльз Оливейра рассказал о своём желании провести реванш с Исламом Махачевым в конце 2023 года.
«Я был очень далёк от этого пояса. Сегодня нахожусь в одном бою от этого. UFC знает это, знает, чего я хочу. Я приехал сюда не играть, а творить историю. Хочу драться в конце марта, апреле, это моё время. Мне необходим бой в это время. И мне нужен соперник, победа над которым позволит мне вернуться в гонку за титул. Ислам будет драться в феврале. Я подерусь в марте или апреле и в конце года снова подерусь за титул», — приводит слова Оливейры agfight.com.
В октябре 2022 года на турнире UFC 280 Ислам Махачев выиграл у Чарльза Оливейры удушающим приёмом и стал новым чемпионом UFC в лёгком весе. На UFC 284 в Австралии, который пройдёт в феврале 2023 года, Махачев проведёт первую защиту титула в бою с австралийским бойцом Алексом Волкановски.
Ислам Махачев «задушил» Чарльза Оливейру, став новым чемпионом UFC:
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