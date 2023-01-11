О'Мэлли готов заменить Стерлинга в поединке с Сехудо

Американский боец смешанных единоборств, первый номер рейтинга UFC в легчайшем весе Шон О’Мэлли опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором рассказал о своей готовности провести бой с Генри Сехудо, если действующий чемпион организации Алджамейн Стерлинг откажется от поединка.
«Стерлинг дерётся с Генри или нет? Я запутался. Он сказал, что у него порван бицепс. Если это так, позвольте мне побить Генри», — написал О'Мэлли.
Напомним, в последнем бою Алджамейн встречался с соотечественником, Ти Джеем Диллашоу. Их бой был соглавным на турнире по смешанным единоборствам UFC 280, который проходил в ночь с 22 на 23 октября мск в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты). Стерлинг одержал победу техническим нокаутом во втором раунде, защитив титул чемпиона промоушена в легчайшем весе. В ММА он провёл 25 боёв, в которых одержал 22 победы и потерпел три поражения.
Стерлинг поблагодарил UFC и подколол Яна:
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