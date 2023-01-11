Стерлинг рассказал о травме, которая не позволяет провести бой с Сехудо

Чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг), американец Алджамейн Стерлинг высказался по поводу своей травмы бицепса, из-за которой его бой с Генри Сехудо оказался под вопросом.

«Я провёл два боя и два тренировочных лагеря с частичным разрывом сухожилия бицепса, чтобы продолжать продвигать дивизион для фанатов и UFC.



Теперь пришло время правильно решить эту проблему. Я говорил об этом и раньше, и после последнего боя. Когда спортсмены начнут заботиться о своём теле?» — написал Стерлинг в социальных сетях.

Напомним, в последнем бою Алджамейн встречался с соотечественником, Ти Джеем Диллашоу. Их бой был соглавным на турнире по смешанным единоборствам UFC 280, который проходил в ночь с 22 на 23 октября мск в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты). Стерлинг добыл победу техническим нокаутом во втором раунде, защитив титул чемпиона промоушена в легчайшем весе. В ММА он провёл 25 боёв, в которых одержал 22 победы и потерпел три поражения.

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