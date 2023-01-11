Вера: уверен в том, что стану чемпионом мира

Эквадорский боец смешанных единоборств Марлон Вера, выступающий в легчайшем весе UFC, считает, что он станет чемпионом промоушена.
«Я абсолютно точно уверен в том, что стану чемпионом мира. Однажды пояс UFC окажется в моих руках. Тороплюсь ли я? Нет, блин, мне только исполнилось 30, мои лучшие годы еще впереди.
Я просто продолжу стабильно выполнять свою работу. У каждого свой путь. Кто-то пробивается благодаря разговорам, кто-то – благодаря результатам. Мое чемпионство – это лишь вопрос времени. Я это знаю. Все это знают, включая UFC. Я нравлюсь UFC, промоушен хочет, чтобы я владел поясом. Так что о чем мне переживать?
Я третий раз подряд буду возглавлять турнир, для представителя Эквадора это историческое достижение. Я родом из тех мест, где люди живут совсем другой жизнью. И сейчас мне радостно смотреть на плоды работы, которую я проделал за свою карьеру. Где я оказался и чего достиг – просто сумасшествие. Я вхожу в четверку лучших бойцов легчайшего веса, и я войду в историю. Однажды я окажусь в Зале славы UFC», — приводит слова Веры MMA News.
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