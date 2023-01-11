«Наркотики и стероиды дают о себе знать». Гастелум ответил Макгрегору
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Американский боец Кевин Гастелум ответил на резкое заявление ирландца Конора Макгрегора, после того, как боец снялся с поединка, который должен был возглавить турнир UFC Fight Night 217 15 января с Нассурдином Имавовым.
Напомним, Макгрегор написал: «Какая же это грязь. Стафилококк на всё лицо. Сходи к врачу!»
«Расслабься, маленький лепрекон. Наркотики стероиды дают о себе знать», — ответил Гастелум.
Шон Стрикленд принял бой на коротком уведомлении и сразится с Имавовым, но в полутяжёлом весе.
Нассурдин Имавов свой последний бой провёл с Хоакином Бакли на турнире UFC Fight Night в Париже и одержал победу единогласным решением судей.
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