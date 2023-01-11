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Алджамейн Стерлинг: Джейк Пол стал настоящим бойцом после контракта с PFL

Алджамейн Стерлинг: Джейк Пол стал настоящим бойцом после контракта с PFL
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Чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг), американец Алджамейн Стерлинг высказался по поводу YouTube-блогера Джейка Пола.

«Джейк Пол подписал контракт с PFL, это очень интересно. Буду ждать его выступлений. Джейк делает правильные вещи в правильный тайминг. Как можно его критиковать?

Он делает именно то, что ему и нужно делать. Он выигрывает, он выбирает правильных соперников и привлекает к себе внимание. Плюс в то же время он набирается опыта и потихоньку улучшает свои навыки. Я считаю, что сейчас он стал настоящим бойцом», — приводит слова Стерлинга Sportskeeda.

На счету Джейка Пола также шесть поединков в профессиональном боксе, в которых он одержал шесть побед. В последнем бою Пол выиграл у Андерсона Силвы единогласным решением судей.

Джейк Пол опубликовал видео со своей тренировки по боксу:

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