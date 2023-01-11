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Дмитрий Бивол номинирован на звание «Боксёр года» по версии The Ring

Дмитрий Бивол номинирован на звание «Боксёр года» по версии The Ring
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Чемпион WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Дмитрий Бивол стал одним из претендентов в номинации «Боксёр года» по версии The Ring.

«Бивол защитил свой титул WBA против действующего бесспорного чемпиона в суперсреднем весе и тогдашнего короля P4P Канело Альвареса и непобеждённого (44-0) претендента в полутяжёлом весе Хильберто «Зурдо» Рамиреса, продемонстрировав блестящий боксёрский талант на пути к единогласному решению», — говорится в The Ring.

Также на номинацию претендуют Кен Сиро, Джесси Родригес и Наоя Иноуэ.

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