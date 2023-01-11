«В любое время, в любом месте». Сехудо ответил на вызов О’Мэлли

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, американец Генри Сехудо ответил на вызов британца Шона О'Мэлли, который ранее выразил заинтересованность в поединке после информации о травме Алджамейна Стерлинга.

«Шон, ты как пачка «Скиттлс», которой сделали аборт. В любое время, в любом месте», — написал Сехудо.

Напомним, Сехудо не выступал с мая 2020 года, когда на UFC 249 победил техническим нокаутом экс-чемпиона и соотечественника Доминика Круза.

Шон О’Мэлли в своём последнем поединке одержал победу раздельным решением судей над россиянином Петром Яном.

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