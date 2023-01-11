«В любое время, в любом месте». Сехудо ответил на вызов О’Мэлли
Поделиться
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, американец Генри Сехудо ответил на вызов британца Шона О'Мэлли, который ранее выразил заинтересованность в поединке после информации о травме Алджамейна Стерлинга.
«Шон, ты как пачка «Скиттлс», которой сделали аборт. В любое время, в любом месте», — написал Сехудо.
Напомним, Сехудо не выступал с мая 2020 года, когда на UFC 249 победил техническим нокаутом экс-чемпиона и соотечественника Доминика Круза.
Шон О’Мэлли в своём последнем поединке одержал победу раздельным решением судей над россиянином Петром Яном.
Новость по темеО'Мэлли готов заменить Стерлинга в поединке с Сехудо
Сбрил брови на спор, предлагал другу секс с женой. Дикие факты о Шоне О’Мэлли:
Комментарии
- 11 января 2023
-
15:42
-
14:51
-
14:40
-
14:12
-
14:06
-
12:56
-
11:42
-
11:22
-
11:19
-
10:46
-
10:40
-
10:20
-
10:02
-
10:00
-
09:42
-
01:54
-
00:40
- 10 января 2023
-
23:52
-
22:56
-
21:54
-
21:24
-
20:42
-
20:22
-
19:56
-
19:26
-
18:49
-
18:11
-
17:22
-
17:00
-
16:13
-
15:48
-
15:42
-
15:25
-
15:08
-
14:56
Партнерский контент