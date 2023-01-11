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Менеджер Бивола признан лучшим в 2022 году по версии WBA

Менеджер Бивола признан лучшим в 2022 году по версии WBA
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Всемирная боксёрская ассоциация (WBA) присвоила Вадиму Корнилову звание менеджера года благодаря его росту в своей роли и выступлению тех, кого он представлял в течение 2022 года.

Корнилов родился в России, но является гражданином США. Он сотрудничает с такими боксёрами, как Дмитрий Бивол и Муроджон Ахмадалиев.

Главной заслугой Корнилова является выявление талантов из разных стран мира и их продвижение на крупных рынках. Ярким примером этого является Бивол, который стал одной из основных фигур спорта в этом году благодаря своей работе на ринге и выходу на большие бои в качестве чемпиона мира WBA.

Помимо Бивола и Ахмадалиева, вместе с Корниловым работают такие бойцы, как Шахрам Гиясов, Ботиржон Ахмедов, Хасанбой Дусматов, Раджаб Бутаев, Алексей Егоров, Бектемир Меликузиев и Исраил Мадримов.

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