Менеджер Бивола признан лучшим в 2022 году по версии WBA

Всемирная боксёрская ассоциация (WBA) присвоила Вадиму Корнилову звание менеджера года благодаря его росту в своей роли и выступлению тех, кого он представлял в течение 2022 года.

Корнилов родился в России, но является гражданином США. Он сотрудничает с такими боксёрами, как Дмитрий Бивол и Муроджон Ахмадалиев.



Главной заслугой Корнилова является выявление талантов из разных стран мира и их продвижение на крупных рынках. Ярким примером этого является Бивол, который стал одной из основных фигур спорта в этом году благодаря своей работе на ринге и выходу на большие бои в качестве чемпиона мира WBA.



Помимо Бивола и Ахмадалиева, вместе с Корниловым работают такие бойцы, как Шахрам Гиясов, Ботиржон Ахмедов, Хасанбой Дусматов, Раджаб Бутаев, Алексей Егоров, Бектемир Меликузиев и Исраил Мадримов.