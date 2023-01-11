Эй-Джей Макки подписал новый контракт с Bellator

Бывший чемпион Bellator в полусреднем весе Эй-Джей Макки подписал эксклюзивный многолетний контракт с промоушеном.

Кроме того, ожидается, что Макки станет одним из восьми участников Гран-при в лёгком весе. Победитель станет чемпионом Bellator в лёгком весе и получит $ 1 млн. Дата проведения турнира пока не объявлена, но ожидается, что он начнётся в 2023 году.

«Нашим главным приоритетом всегда было взращивание талантов с нуля, и в случае Эй-Джея Макки я могу с гордостью заявить, что мы стали свидетелями того, как этот молодой человек превратился в настоящую звезду в клетке Bellator», — сказал президент Bellator Скотт Кокер.