Даниэль Кормье отреагировал на окончательный уход Хабиба Нурмагомедова из MMA

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне комментатор и аналитик, американец Даниэль Кормье прокомментировал новость об окончательном уходе россиянина Хабиба Нурмагомедова из индустрии смешанных единоборств.

«Когда Хабиб решился уйти с тренерской работы, я задумался. Я задумался о важности времени, проводимого с семьёй. Мне кажется, что Хабиб дошёл до этого этапа. Он подошёл к той точке своей жизни, когда больше не хочет пропускать важные моменты. Он – семьянин и хочет больше времени проводить со своей женой и детьми.

Для меня это ещё один пример, показывающий что Хабиб – особенный. У славы, денег, возможности сказать есть притягательность… Но важные моменты значат для него больше. И это показывает вам, кто такой Хабиб», – сказал Кормье в эфире ESPN.

Новость по теме «Жизнь коротка». Хабиб Нурмагомедов поделился видео с отдыха

«Жизнь коротка». Хабиб Нурмагомедов поделился новым видео: