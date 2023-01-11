Даниэль Кормье прокомментировал публичный конфликт Даны Уайта с женой
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне комментатор и аналитик Даниэль Кормье прокомментировал скандальный инцидент, произошедший с главой организации Даной Уайтом.
Напомним, в начале января стало известно, что президент UFC устроил потасовку на новогодней вечеринке с собственной женой, закончившуюся лишь после вмешательства окружающих.
«Дана Уайт неправ. И он сказал об этом. Нам говорят на протяжении всей жизни, что нельзя поднимать руку на женщин. Дана Уайт сам об этом сказал. Он всё понимает и берёт ответственность за содеянное.
Некоторые бойцы пытаются защищать себя в подобных ситуациях. Но он этого не сделал. Почему кто-то обязательно защищает себя, говоря, что неправ? Все и так это знают», – сказал Кормье в эфире ESPN.
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