Кормье назвал предпочтительного соперника для Макгрегора в случае возвращения

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне комментатор и аналитик Даниэль Кормье назвал предпочтительного соперника для звезды организации ирландца Конора Макгрегора в случае его возвращения.

«Я считаю, что он сразится с Майклом Чендлером. Да, я действительно так думаю. Этот бой состоится, если он вернётся, но я не знаю точно, когда это произойдёт. Возможно, летом. Я уже ошибался, но всё же скажу: Конор Макгрегор будет драться этим летом, и он подерётся с Майклом Чендлером», – сказал Кормье в эфире ESPN.

Напомним, Макгрегор не выступал с июля 2021 года, когда на UFC 264 уступил техническим нокаутом (травма ноги) американцу Дастину Порье.

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