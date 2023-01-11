Кормье предсказал «Бойца года» — 2023 в UFC
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне комментатор и аналитик, американец Даниэль Кормье предсказал лучшего бойца организации вне зависимости от дивизиона в 2023 году.
«Хамзат Чимаев – хороший выбор. И он продолжит наступать. Он чеченец, и я недалеко отойду от него в своём выборе. Моим «Бойцом года» будет Ислам Махачев. Потому что он сразится с Александром Волкановски, и я невероятно уважаю обоих парней за этот поединок. Здесь я склоняюсь к Махачеву. После он уйдёт из-за Рамадана, а затем снова выступит против первого претендента в лёгком весе», – сказал Кормье в эфире ESPN.
Ранее Кормье отреагировал на окончательный уход Хабиба Нурмагомедова из MMA.
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