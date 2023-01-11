Промоутер: у Ярда отличные шансы на победу в бою с Бетербиевым

Фрэнк Уоррен, промоутер британского полутяжеловеса Энтони Ярда (24-3, 22 KO), считает, что его подопечный имеет ощутимые шансы на победу в бою с чемпионом WBC, IBF и WBO россиянином Артуром Бетербиевым (18-0, 18 KO), который состоится 28 января в Лондоне.

«Букмекеры сделали его аутсайдером. Я же и вправду считаю, что у него отличные шансы. Он был аутсайдером, когда отправился в Россию и сразился с [Сергеем] Ковалёвым. И он должен был побеждать в том бою. Он был впереди на судейских записках. Думаю, что против него сыграл опыт, в любителях у него было 11 и 12 боёв, так что всё произошло слишком рано», – приводит слова Уоррена издание talkSPORT.

Выступление против Ярда станет для 37-летнего Бетербиева восьмым чемпионским боем в карьере.

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