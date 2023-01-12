«Было бы классно». Майкл Биспинг назвал предпочтительный бой для Пимблетта

Бывший чемпион UFC, а ныне комментатор и аналитик Майкл Биспинг назвал, по его мнению, предпочтительного соперника для звёздного британского бойца лёгкого веса (до 70 кг) Пэдди Пимблетта.

«Я бы сказал, что Пэдди Пимблетт, а он уже слишком популярен для арены O2, одной из крупнейших арен в мире… Я бы сказал, что мне нравится бой Пэдди Пимблетта с Илией Топурией. У них есть конфликт, есть предыстория, так что это было бы классно», – сказал Биспинг в рамках выпуска на своём YouTube-канале.

В своём последнем бою на UFC 282 Топурия победил удушающим приёмом во втором раунде американца Брайса Митчелла, нанеся ему первое поражение в карьере и ворвавшись в топ-10 дивизиона.

Ранее Шон О’Мэлли раскритиковал судейское решение в бою Пимблетта и Гордона.