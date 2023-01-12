Глава UFC Дана Уайт выступил с новым заявлением по поводу драки с женой в ночном клубе.

«Я просто хотел выйти сегодня и поговорить с вами, ребята, в этот день СМИ со спортсменами, которые, как вы знаете, сосредоточены на них. Эти ребята упорно тренировались и готовились к этому бою. То, что произошло в новогоднюю ночь, моя, моя ошибка, а не их. И, очевидно, никто не знает свободы слова, кроме меня. Если кто-то из бойцов захочет выйти и высказать свое мнение по этому поводу, каким бы оно ни было, то непременно. Я уверен, что вы, ребята, видели видео TMZ и видели мое интервью. Очевидно, это был ужасный личный опыт. И, знаете, этому нет оправданий. Это то, с чем мне придется иметь дело и жить с этим всю оставшуюся жизнь. Вся критика, которую я получил на этой неделе и будет получена в будущем, на сто процентов оправдана. Кто бы что ни говорил, у каждого есть своё мнение по этому поводу, и они вправе иметь его», — приводит слова Уайта MMAJunkie.

Напомним, в начале января стало известно, что во время празднования Нового года в одном из ночных клубов Мексики Даны Уайт подрался со своей женой Энн. Сообщалось, что, когда Дана наклонился, чтобы что-то сказать супруге, та дала ему пощёчину. Уайт тут же дал ей пощёчину в ответ.

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