Уайт рассказал о взаимоотношениях в семье после скандальной драки с женой

Глава UFC Дана Уайт рассказал о взаимоотношениях со своей семьёй после скандальной драки с женой в одном из ночных клубов.

«Это то, о чём никто не спрашивает. Никто не спросил: «Эй, ребята, вы в порядке?» Мы закончили наш семейный отпуск, и мы вернулись домой, и, да, у нас всё хорошо. Очевидно, мы всё ещё разговариваем с детьми по этому поводу. Моя старшая недовольна нами. Я уверен, что это смущает детей. И, опять же, я могу вам это сказать, и многие люди воспримут это как хотят, поверят или не поверят, но раньше такого не было. Такого никогда раньше не случалось, поэтому, очевидно, для моих детей это большая проблема», — приводит слова Уайта MMAJunkie.

Напомним, в начале января стало известно, что во время празднования Нового года в одном из ночных клубов Мексики Даны Уайт подрался со своей женой Энн. Сообщалось, что, когда Дана наклонился, чтобы что-то сказать супруге, та дала ему пощёчину. Уайт тут же дал ей пощёчину в ответ.

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