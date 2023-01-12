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Усман Нурмагомедов сразится с Бенсоном Хендерсоном в 1/4 финала Гран-при Bellator

Усман Нурмагомедов сразится с Бенсоном Хендерсоном в 1/4 финала Гран-при Bellator
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Чемпион Bellator в лёгком весе Усман Нурмагомедов встретится в 1/4 финала Гран-при с Бенсоном Хендерсоном. Бой состоится на турнире Bellator 292 в Сан-Хосе (Калифорния).

Ранее бойцовский промоушен Bellator опубликовал полный список участников Гран-при в лёгком весе (до 70 кг), который пройдёт в наступившем году.

1. Усман Нурмагомедов (16-0), Россия.
2. Патрики Фрейре (24-11), Бразилия.
3. Тофик Мусаев (18-4), Азербайджан.
4. Бенсон Хендерсон (30-11), США.
5. Александр Шаблий (22-3), Россия.
6. Сидни Аутло (13-5), США.
7. Эй-Джей Макки (20-1), США.
8. Мансур Барнауи (20-4), Франция.

Действующий чемпион дивизиона россиянин Усман Нурмагомедов провёл свой последний поединок в ноябре на турнире Bellator 288, победив единогласным судейским решением бразильца Патрики Фрейре и отобрав у него титул.

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