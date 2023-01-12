Дана Уайт: если я уйду из UFC, это навредит всем, кроме меня
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Президент UFC Дана Уайт высказался о том, какое наказание он мог бы получить за скандальный инцидент с женой во время празднования Нового года.
«Есть одна вещь, о которой я не говорил. Это люди, которые меня защищают. Они не должны этого делать, потому что оправданий быть не может. Что касается наказания, то какое оно должно быть? Мне взять 30-дневный отпуск? В чём проблема? Как это мне навредит? Мой уход навредит компании, сотрудникам, бойцам. Всем, кроме меня. Я мог уйти ещё в 2016 году. А наказание для меня то, что многие люди, бойцы, мои друзья и знакомые могут перестать меня уважать», — сказал Уайт на пресс-конференции.
Напомним, в ночь на 15 января состоится первый турнир UFC в 2023 году.
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