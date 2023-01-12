Пол Фелдер объяснил, почему Макгрегору лучше не встречаться с молодыми бойцами UFC

Бывший боец UFC Пол Фелдер считает, что ирландцу Конору Макгрегору нельзя встречаться с молодыми бойцами промоушена, потому что они прокладывают себе путь в дивизионе, а время двукратного экс-чемпиона уже прошло.

«Мне не хочется проявлять неуважение, но я искренне считаю, что лёгкий дивизион уже оставил Макгрегора позади. И не только его, речь о многих из нас.

Надо постоянно тренироваться, чтобы бороться с бойцами нового поколения. Я знаю, что Конор тренируется и надеется подраться с таким парнем, как Майкл Чендлер, который абсолютный зверь, но это боец, с которым он ещё может соревноваться. Я считаю, что ему лучше не встречаться с бойцами вроде Армана Царукяна, Матеуша Гамрота или с кем-то ещё из их этих молодых, голодных маньяков, прокладывающих себе путь в дивизионе», — приводит слова Фелдера MMA News.

Конор Макгрегор показал, как работает на груше на голых кулаках: