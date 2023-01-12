Бетербиев: моя команда предлагала бой Усику, но он даже не ответил

Чемпион мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Артур Бетербиев рассказал, что он мог провести бой с украинцем Александром Усиком.

«Я никогда не говорю, что хочу бой с Усиком, потому что сейчас он тяжеловес, а я полутяж. Я даже не крузер. Если бы я выступал в первом тяжёлом дивизионе, то попробовал бы к нему подняться, но сейчас я об Усике не думаю, у меня и без этого дел хватает.



Если он спустится в крузера? Когда он выиграл там все четыре пояса, моя команда предложила его команде провести очный бой. Мы оба были чемпионами, я владел титулом IBF в полутяжах. Но они даже не ответили на предложение. Могу сказать так: в первом тяжёлом весе я обязательно попытаюсь обеспечить ему проблемы», — приводит слова Бетербиева TOFIGHT.RU.

Бетербиев показал авто, которое ему подарил Умар Кремлёв: