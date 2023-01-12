Александр Шаблий проведёт бой с Тофиком Мусаевым в рамках Гран-при Bellator

Российский боец смешанных единоборств Александр Шаблий встретится с азербайджанцем Тофиком Мусаевым в рамках четвертьфинала Гран-при лёгкого дивизиона Bellator.



Как сообщает пресс-служба промоушена, трёхраундовый поединок пройдёт в Сан-Хосе 10 марта. Ранее стало известно, что тогда же пройдёт поединок Усмана Нурмагомедова с Бенсоном Хендерсоном.



Александр Шаблий одержал 22 победы в 25 поединках в профессиональных смешанных единоборствах. Россиянин свой последний бой провёл с американцем Брентом Примусом в июне 2022 года и выиграл техническим нокаутом во втором раунде.



На счету Тофика Мусаева 20 побед и четыре поражения в ММА. В июле прошлого года азербайджанский боец техническим нокаутом выиграл у американца Сидни Аутло.

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