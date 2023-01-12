Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Умар Нурмагомедов: в UFC сказали, что никто не хочет драться со мной

Умар Нурмагомедов: в UFC сказали, что никто не хочет драться со мной
Комментарии

Российский боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов рассказал, что ему было трудно найти соперника в UFC.

Напомним, в ночь на 15 января мск Нурмагомедову предстоит провести поединок с представителем Бразилии Раони Барселосом. Он состоится на турнире UFC Fight Night 217.

«Я готов к тому, чтобы стать чемпионом. Мне всё равно, с кем драться в этом мире. Не имеет значения, чемпион какой он организации, я готов. Я тренировался с очень крутыми парнями, которые побеждали лучших. Что касается потенциальных соперников, то мы звонили многим бойцам, но никто не хочет выходить драться со мной. Я говорил с Шоном Шэлби (матчмейкер UFC. — Прим. «Чемпионата»), и он сказал мне: «Эй, я не могу найти для тебя боёв», — сказал Нурмагомедов на пресс-конференции.

UFC Вегас 67: Умар Нурмагомедов идёт за поясом. И это проблема для Петра Яна! LIVE UFC Вегас 67: Умар Нурмагомедов идёт за поясом. И это проблема для Петра Яна! LIVE

Хабиб и Умар Нурмагомедовы поспорили из-за настольного тенниса:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023