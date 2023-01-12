Умар Нурмагомедов: в UFC сказали, что никто не хочет драться со мной

Российский боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов рассказал, что ему было трудно найти соперника в UFC.

Напомним, в ночь на 15 января мск Нурмагомедову предстоит провести поединок с представителем Бразилии Раони Барселосом. Он состоится на турнире UFC Fight Night 217.

«Я готов к тому, чтобы стать чемпионом. Мне всё равно, с кем драться в этом мире. Не имеет значения, чемпион какой он организации, я готов. Я тренировался с очень крутыми парнями, которые побеждали лучших. Что касается потенциальных соперников, то мы звонили многим бойцам, но никто не хочет выходить драться со мной. Я говорил с Шоном Шэлби (матчмейкер UFC. — Прим. «Чемпионата»), и он сказал мне: «Эй, я не могу найти для тебя боёв», — сказал Нурмагомедов на пресс-конференции.

Хабиб и Умар Нурмагомедовы поспорили из-за настольного тенниса: