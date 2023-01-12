Умар Нурмагомедов: в UFC сказали, что никто не хочет драться со мной

Российский боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов рассказал, что ему было трудно найти соперника в UFC.
Напомним, в ночь на 15 января мск Нурмагомедову предстоит провести поединок с представителем Бразилии Раони Барселосом. Он состоится на турнире UFC Fight Night 217.
«Я готов к тому, чтобы стать чемпионом. Мне всё равно, с кем драться в этом мире. Не имеет значения, чемпион какой он организации, я готов. Я тренировался с очень крутыми парнями, которые побеждали лучших. Что касается потенциальных соперников, то мы звонили многим бойцам, но никто не хочет выходить драться со мной. Я говорил с Шоном Шэлби (матчмейкер UFC. — Прим. «Чемпионата»), и он сказал мне: «Эй, я не могу найти для тебя боёв», — сказал Нурмагомедов на пресс-конференции.
Хабиб и Умар Нурмагомедовы поспорили из-за настольного тенниса:
- 12 января 2023
-
13:05
-
12:59
-
12:31
-
12:03
-
11:51
-
11:45
-
11:39
-
11:01
-
10:43
-
10:32
-
10:29
-
10:04
-
09:49
-
09:45
-
09:27
-
08:39
-
04:14
-
03:30
-
02:44
-
01:07
-
00:22
-
00:09
- 11 января 2023
-
23:57
-
23:48
-
23:28
-
22:06
-
21:35
-
21:20
-
21:06
-
20:57
-
20:00
-
19:31
-
18:57
-
18:01
-
17:50